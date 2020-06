Het Groninger Museum heeft op een online veiling in Spanje een zeldzame munt op de kop getikt. Het gaat om een gouden dubloen uit de periode 1589-1591. De munt is destijds geslagen in opdracht van de Groninger Ommelanden en was tot nu toe alleen bekend uit archieven.

Ommelander munten komen weinig voor. Deze dubloen, beter bekend als gouden dubbele Spaanse dukaat, is in Culemborg door muntmeester Hendrik Craeyvanger geslagen.

De Ommelander muntslag begon in 1578 in Appingedam op gezag van de heren van de Ommelanden, die daarmee de eeuwenoude muntslag van de stad Groningen uitdaagden. Want onbekende munthuizen maakten vaak imitaties van bekende munten, om betrouwbaarheid uit te stralen. De Spaanse dubloenen waren in heel Europa goed bekend.

Conservator Egge Knol is zeer verheugd over deze waardevolle toevoeging aan de collectie van het Groninger Museum: "De Ommelander muntslag behoort tot de vele verhalen van de rivaliteit tussen Stad en Ommeland. Het is fantastisch dat dit verhaal versterkt wordt met deze tot recent onbekende gouden dubloen."



Op de munt staan de hoofden van de Spaanse koning Ferdinand en koningin Isabella afgebeeld. Op de keerzijde staat een adelaar die met zijn vleugels het wapen van Spanje beschermt.

Op de linkervleugel van de adelaar is in het klein het wapen van de Ommelanden te zien. Dat wapen was in 1578 ingevoerd en is nog altijd in het Groninger provinciewapen te zien. De munt behoort tot de oudste afbeeldingen van het wapen.