Het Noord Nederlands Orkest (NNO) komt vanwege de coronamaatregelen met een bijzonder initiatief: concerten voor één bezoeker, in Groningen.

"In tijden van crisis zoals deze, groeit de behoefte aan echt persoonlijk contact, verbinding en een nieuwe muzikale ervaring", aldus het NNO.

De concerten duren tien minuten. Daarbij is er één luisteraar en één musicus aanwezig. Twintig musici van het NNO doen mee aan het project. Wie een concert boekt, weet pas bij aanvang welke musicus er speelt, en met welk instrument.



Het concept is geïnspireerd door het beroemde project van Marina Abramovic in het MOMA in New York: The artist is present en de 1:1 concerten van Staatsoper Stuttgart.

De concerten vinden plaats in onder meer het Grand Theatre, de Martinikerk, Atelier Dolf Verlinden, de Lutherse Kerk, en bij Boekhandel Godert Walter.