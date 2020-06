In het gebouw van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de Belastingdienst aan de Kempkensberg in Groningen is woensdag opnieuw een vreemde geur geroken. Dat bevestigt een woordvoerder van de veiligheidsregio Groningen na berichtgeving van RTV Noord.

De brandweer verrichte metingen in het gebouw nadat een medewerker de geur had geroken, maar opnieuw konden er geen afwijkingen in de luchtkwaliteit worden waargenomen. De melder had overigens geen gezondheidsklachten.

Het DUO-gebouw werd dinsdag nog tijdelijk ontruimd nadat acht medewerkers op twee verschillende verdiepingen onwel werden door een geur. Ook toen trof de brandweer geen afwijkingen aan. Voor de zekerheid werden wel luchtmonsters gestuurd naar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De uitslag van de luchtmonsters laat woensdag nog op zich wachten.