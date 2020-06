Het fietsverbod in de binnenstad van Groningen wordt deels teruggedraaid na kritiek van winkeliers, kondigt het college van burgemeester en wethouders woensdag aan. De binnenstad gaat op rustigere momenten weer open voor fietsers.

Het fietsverbod in de Folkingestraat is nu alleen maar van kracht op vrijdag en zaterdag van 12.00 tot 18.00 uur. Je mag dan wel met de fiets aan de hand door de winkelstraat lopen. Zodra er markt is, geldt de Vismarkt als voetgangersgebied.

Fietsen was ook verboden op de Werkmanbrug bij het Groninger Museum. De gemeente heeft nu besloten dat dit verbod alleen geldt op de drukke momenten tussen 7.30 en 9.30 uur, en 15.30 en 18.30 uur. Ook is de brug op zaterdagen van 13.00 tot 18.00 uur fietsvrij.

Het fietsverbod in de Zwanestraat, de Brugstraat en de Vismarkt wordt helemaal opgeheven. Wel wordt iedereen opgeroepen om niet naast elkaar te fietsen en elkaar niet in te halen.

Fietsverbod ingevoerd vanwege coronavirus

Om zoveel mogelijk ruimte te houden, blijft het fietsparkeerverbod in de binnenstad wel van kracht. Parkeren mag wel in de fietsvakken en extra fietsenrekken die zijn geplaatst. Alle fietsen buiten die rekken worden verwijderd en naar het tijdelijke depot op de Ossenmarkt gebracht.

De gemeente voerde in maart het fietsverbod in de binnenstad in om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Winkeliers liepen daardoor naar eigen zeggen omzet mis. Belangenbehartiger Groningen City Club was zelfs bang dat winkeliers als gevolg van het fietsverbod failliet zouden gaan.