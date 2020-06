Het pand van de Belastingdienst en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) aan de Kemkersberg in Groningen is dinsdag uit voorzorg ontruimd. Op de twee verdiepingen van het gebouw kampten eerder op de dag acht personen met gezondheidsklachten.

De personen hebben last van misselijkheid en duizeligheid, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio Groningen desgevraagd weten.

De brandweer verrichte metingen rondom het gebouw, maar die leverden niets op. Om verder onderzoek te kunnen doen, besloten de hulpdiensten vanaf 13.00 uur over te gaan tot een ontruiming.

In totaal waren 348 mensen aanwezig in het gebouw. Hen is gevraagd om thuis verder te werken.