De Promotiedagen voor het Bedrijfsleven, die in november zouden plaatsvinden in het Groningse MartiniPlaza, gaan niet door vanwege de onzekerheden rondom het coronavirus. Dat heeft de organisatie dinsdag bekendgemaakt. In plaats daarvan komt er een virtuele beurs.

"De Promotiedagen vinden alleen plaats als dat volgens onze eigen kwaliteitsnormen kan", meldt de organisatie in een persbericht. Vanwege de coronacrisis zijn er vanaf 1 juni maximaal 30 personen welkom. Mogelijk kan dit aantal vanaf 1 juli verhoogd worden naar 100 personen.

De organisatoren komen daarom op 10 november met een virtuele beurs, waarop live-sessies, presentaties en interviews worden gehouden met ondernemers en zakenlieden.

Een dag later is er wel een fysieke bijeenkomst in kleine kring, waarop trendwatcher en futurist Richard van Hooijdonck te gast is.

