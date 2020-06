De Groningse kunstenaar Dolf Verlinden is een kunstproject gestart, waarbij transparante plexiglazen spatschermen door een Groningse of noordelijke kunstenaar worden versierd en beschilderd.

Winkeliers, restauranthouders, apothekers of werkgevers die hun spatscherm beschilderd willen hebben, kunnen zich aanmelden.

Verlinden benadrukt dat de transparante schermen hun functie behouden: de versieringen worden aan de randen aangebracht zodat je er nog steeds door heen kunt kijken, en met elkaar kunt communiceren.

"Het doel is niet alleen kunst te tonen, maar ook een positief signaal uit te dragen in een tijd van ziekte en beperkingen", aldus Verlinden.

Aan het project, dat de naam Doorkunst draagt, doen meerdere kunstenaars uit het Noorden mee. Het project wordt gesteund door de Stichting Kunst & Cultuur van de provincie Groningen.

Het is de bedoeling om na de coronaperiode een tentoonstelling te organiseren met de schermen die zijn gemaakt. Het eerste scherm dat Verlinden maakte, hangt inmiddels boven de kassa van een winkel in kunstenaarsbenodigdheden in de Groninger binnenstad.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.