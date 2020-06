De politie in Groningen is dinsdag met een pilot gestart waarbij burgers kunnen beeldbellen met een wijkagent.

In eerste instantie zullen tien wijkagenten uit Groningen Noord en Groningen Zuid het systeem gebruiken in hun contact met burgers.

De politie wil weten wat in het contact met burgers de toegevoegde waarde is van beeldbellen. Vooralsnog doen alleen wijkagenten mee aan de pilot, maar in een later stadium wordt ook gekeken wat de mogelijkheden zijn in aangiftegesprekken of verhoren.

Als uit de pilot blijkt dat het beeldbellen een succes is, zal worden onderzocht of het systeem landelijk ingevoerd kan worden.