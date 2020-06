De Martinitoren is vanaf maandag weer open voor bezoekers. Wel zijn er maatregelen genomen om de toren veilig te kunnen beklimmen, zo laat Marketing Groningen weten.

Zo kunnen mensen de Martinitoren alleen op als ze met een rondleiding van een gids meegaan. Die rondleiding duurt ongeveer 45 minuten.

De groepsgroottes van de rondleidingen zijn aangepast en dat geldt ook voor de looproutes in de toren. Zo kan iedereen voldoende afstand houden. De torengidsen zijn in de afgelopen weken extra getraind om het bezoek veilig te laten verlopen.



Hygiëne is nu ook een stuk belangrijker. Voor en na het bezoek moeten mensen hun handen wassen. Medewerkers maken regelmatig de trapleuningen in de toren schoon. Uiteindelijk mogen meerdere personen de toren alleen samen bezoeken als ze tot hetzelfde huishouden behoren.

