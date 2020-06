Groningse studenten willen dat de Universiteitsbibliotheek (UB) sneller geheropend wordt. Momenteel is de bibliotheek nog steeds gesloten in verband met de coronamaatregelen.

Uit protest hebben leden van de Studentenorganisatie Groningen (SOG) zaterdagmiddag een demonstratie gehouden op het Academieplein. Daar werden tafels op 1,5 meter van elkaar gezet, waar de demonstrerende studenten in de open lucht zaten te studeren.

Met de actie wilden de studenten aangeven dat het in hun ogen zo niet langer kan. Volgens de SOG is het voor veel studenten lastig om thuis te studeren, omdat ze daar te weinig ruimte of slechte wifi hebben of ze vinden studeren in de bibliotheek prettig, omdat dat structuur geeft.

Volgens de studentenorganisatie kunnen studenten in Amsterdam en Rotterdam al wel weer terecht in de universiteitsbibliotheken, dus zou dat ook in Groningen moeten lukken.

De studenten hebben er wel begrip voor dat het universiteitsbestuur voorzichtig is vanwege het coronavirus, maar ze denken dat het mogelijk moet zijn om met gepaste maatregelen zowel de veiligheid te waarborgen als de UB weer te heropenen.