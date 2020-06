Het college van burgemeester en wethouders in Groningen moet met plannen komen om discriminatie op de arbeidsmarkt en woningmarkt tegen te gaan. Dat vindt de SP-fractie in de Groningse gemeenteraad.

SP laat weten dat uit de Monitor Discriminatie 2019 blijkt dat nergens in het Noorden zoveel meldingen van discriminatie zijn als in de gemeente Groningen. Ook is nergens de stijging zo groot.

"Hierbij springt het grote aandeel van meldingen over discriminatie op basis van afkomst, geslacht en leeftijd op de arbeidsmarkt en discriminatie op grond van handicap bij de collectieve voorzieningen het meeste in het oog. Ook de lage melding- en aangiftebereidheid is een punt van zorg", aldus de SP.



De SP vindt dat discriminatie veel hoger op de politieke agenda moet komen. Er ontbreekt een krachtige aanpak. Daarom pleit de SP ervoor dat de arbeidsinspectie meer middelen en mogelijkheden krijgt.

Bedrijven die zijn veroordeeld voor discriminatie moeten worden beboet en op een zwarte lijst worden geplaatst. Daarnaast stelt de SP voor om bij bedrijven, uitzendbureaus en verhuurders waar meldingen van worden gedaan zogenaamde inspectiesollicitanten en inspectiewoningzoekenden moeten worden ingezet.



"Alleen gezamenlijke actie tegen misstanden brengt mensen samen, wij ondersteunen graag iedereen met concrete acties. Mensen die concrete acties en maatregelen willen kunnen contact opnemen met de SP", zegt SP-raadslid Jimmy Dijk.