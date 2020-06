De Turfsingel en het Schuitendiep aan de binnenzijde van de Diepenring in Groningen zijn tot en met donderdag 18 juni afgesloten voor al het verkeer vanwege de herinrichting van de Diepenring.

Het gaat om de gedeeltes aan weerszijden van de Sint Jansbrug. De Sint Jansbrug zelf blijft open voor verkeer.

Fietsers worden omgeleid via de Turfstraat, Singelstraat, Schoolstraat en de Poelestraat. Voor auto's geldt een omleiding via de Maagdenbrug, Turfsingel, Boterdiep, Korreweg en Petrus Campersingel. De buitenzijde van de Diepenring, aan de kant van de Stadsschouwburg, is wel open.

De wegen langs de Diepenring krijgen in plaats van twee rijstroken zonder fietspad, één rijstrook met daarnaast een breed fietspad van rood asfalt. De herinrichting is een onderdeel van het project Binnenstad 050 - ruimte voor jou.