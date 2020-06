De gemeente Groningen wil 700.000 euro reserveren voor het maken van een plan voor de nieuwe invulling van de Grote Markt. Het gaat om een programma van eisen en een structuurschets.

Het gemeentebestuur wil de kwaliteit van het plein omhoog brengen. Ze denken aan het veel groen op en het plaatsen van speeltoestellen.

Ook moet er meer ruimte komen voor voetgangers en fietsers. Dat kan omdat de bussen uit het centrum van de stad verdwijnen.



Het ontwerp voor de nieuwe Grote Markt moet volgend jaar klaar zijn. De plannen moeten in 2023 zijn uitgevoerd.



Verschillende partijen in de gemeenteraad vinden dat dat geld beter ergens ander voor kan worden gebruikt. Het gemeentebestuur laat daarop weten de coronacrisis bewijst hoe groot het belang van goede openbare ruimte is. Bovendien zet de coalitie in op vergroening en het combineren van wonen en werken.