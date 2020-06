De politie is op zoek naar personen die meer weten van een incident dat afgelopen dinsdagavond op het strand van het Zilvermeer bij Kardinge plaatsvond. Twee vrouwen zijn daar bespuugd en belaagd door een groep van acht à negen jongens.

De vrouwen hadden gezwommen en liepen daarna naar hun handdoek nabij het toiletgebouw. Daar werden ze ingesloten door de groep jongens, die begon te schelden en nat zand naar de vrouwen gooide.



Toen de vrouwen over het fietspad in de richting van het zwembad liepen, werden zij op de fiets gevolgd door de jongens en bekogeld met stenen en afval. Niet veel later werden ze door een van de jongens in het gezicht gespuugd, terwijl hij "corona" riep.



Het gaat om jongens van tussen de acht en vijftien jaar oud. Een aantal van hen droeg een blauw voetbalshirt met een V-vormige witte streep over de borst.