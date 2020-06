Het carillon van de Martinitoren speelt nieuwe deuntjes. De speeltrommel van het carillon is voorzien van nieuwe melodieën die elk kwartier automatisch gespeeld worden.

Op elk heel uur klinkt nu Psaume 133 O combien est plaisant, en een kwartier later Dance of the hours uit La Gioconda (1878) van Amilcare Ponchielli. Elk half uur wordt Een Coning, Prins of Heere gespeeld en een kwartier voor het hele uur klinkt Sonatine in G van Beethoven over de binnenstad.



Normaal gesproken wordt de speeltrommel van het carillon een paar keer per jaar van nieuwe muziek voorzien. Eigenlijk moest dat begin mei al gebeuren, maar vanwege de coronacrisis is dat pas zaterdag gebeurd.