De gemeente Groningen staat een antiracismedemonstratie op de Grote Markt dinsdagavond toe. Dat heeft het stadsbestuur eerder op dinsdag besloten. Er is plek voor maximaal achthonderd betogers.

De Groningse gemeente ging in gesprek met de organisatoren van de demonstratie tegen racisme, de actiegroep Black Ladies Of Groningen (BLOG), over de mogelijkheden voor een protest op de Grote Markt.

"Er is met de regel van 1,5 meter afstand houden plek voor ongeveer achthonderd mensen. Ons land verkeert in een crisissituatie, maar de grens van een maximum aantal mensen dat bij elkaar mag komen bestaat sinds 1 juni niet meer", zegt burgemeester Koen Schuiling tegen RTV Noord.

"Daarnaast is het een grondrecht om te demonstreren. Wel vraag ik aan de demonstranten om hun verantwoordelijkheid te nemen in de richting van mensen die ziek zijn. Zij moeten ook denken aan de mensen die deze demonstratie door het coronavirus niet meer kunnen meemaken."

De organisatie van de demonstratie laat weten zich aan de coronamaatregelen te gaan houden. "Op de markt komen strepen te staan. Bij die strepen mogen mensen staan, zo houden ze anderhalve meter afstand. Iedereen die mee wil doen, moet een mondkapje dragen", aldus Mwee van der Meer namens BLOG.

Ook demonstraties in andere steden

Naast Groningen zijn ook in Rotterdam en Den Haag demonstraties gepland. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb liet weten dat er niet meer dan tachtig demonstranten toegestaan op het Schouwburgplein. In Den Haag is een demonstratie van dinsdagavond verplaatst naar het Malieveld.

Maandag kwamen er duizenden demonstranten naar de Dam in Amsterdam voor een protest tegen racisme. Ze hielden daarbij geen 1,5 meter afstand en de demonstratie zorgde voor veel ophef. Andere steden willen daarom soortgelijke toestanden voorkomen.