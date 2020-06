De Martinitoren in Groningen gaat vermoedelijk half juni weer open voor het publiek. Dan is de toren ook weer te beklimmen.

Volgens Marketing Groningen geldt dan vanwege het coronavirus een maximum van tien bezoekers tegelijk en kan er alleen met een tijdslot geklommen worden. Per ronde zal een gids de groep begeleiden.



De Groningen Store (VVV), die een plekje heeft in het Forum, is wel alweer open. Er mogen maximaal vijftien bezoekers tegelijk naar binnen, zo meldt Marketing Groningen. Bij de ingang van de winkel staat een telmachine, die bijhoudt hoeveel bezoekers er binnen zijn.

