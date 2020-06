Gemeente Groningen gaat dinsdagochtend in gesprek met de organisatoren van de demonstratie tegen racisme. Actiegroep Black Ladies Of Groningen (BLOG) wil dinsdag om 18.00 uur een sit-in organiseren op de Grote Markt.

"We gaan in overleg met BLOG om te kijken onder welke voorwaarden deze demonstratie kan plaatsvinden", zegt een woordvoerder van de burgemeester.

Zo'n overleg met organisatoren van demonstraties vindt altijd plaats. "Maar we hebben nu wel te maken met maatregelen rondom het coronavirus. Je moet 1,5 meter afstand houden. We moeten daar over praten met de organisatie."



Het is nog niet duidelijk hoe de voorwaarden voor de demonstratie eruit gaan zien. "Dat bespreken we dus eerst met de organisatoren", aldus woordvoerder. Aan het begin van de middag moet meer duidelijk worden of en hoe de demonstratie kan worden toegestaan.



De gemeenteraadsfractie van de VVD heeft de burgemeester vragen gesteld over de actie. Zij willen Amsterdamse toestanden voorkomen.

Demonstratie in Amsterdam veel drukker dan verwacht

Maandag kwamen er duizenden demonstranten naar de Dam in Amsterdam voor een protest tegen racisme. Ze hielden daarbij geen 1,5 meter afstand. Burgemeester Halsema erkende later dat ze niet had verwacht dat er zoveel mensen zouden komen. Voor ingrijpen was het toen al te laat. Dat kwam haar op flinke kritiek te staan.



De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb maakte dinsdagochtend bekend dat er bij een gepland protest op het Schouwburgplein maar tachtig mensen worden toegelaten.



Op de Facebook-pagina van de Groningse organisatie BLOG is te zien dat meer dan vijfhonderd mensen van plan zijn om naar de sit-in op de Grote Markt te komen. Op die Facebook-pagina is te lezen dat ze vakken op de Grote Markt willen maken, waar een actievoerder dan kan gaan zitten. Op die manier wil de organisatie ook de geldende RIVM-maatregelen in stand kunnen houden.



De protesten zijn een reactie op de onrust die is ontstaan, nadat de zwarte man George Floyd vorige week in Minneapolis om het leven kwam, nadat een witte agent bijna negen minuten met z'n knie op zijn nek had gedrukt bij een arrestatie.