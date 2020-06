De organisatie BLOG (Black Ladies Of Groningen) organiseert dinsdag op de Grote Markt in Groningen een demonstratie tegen politiegeweld jegens zwarte mensen in de Verenigde Staten en Europa.

Het protest wordt georganiseerd uit solidariteit met slachtoffers van racistisch geweld en volgt naar aanleiding van de dood van een zwarte Amerikaan, George Floyd, vorige week in de stad Minneapolis.

BLOG maakt zich zorgen om de situatie in de VS en wil daar uiting aan geven. Wel moet er tijdens het protest voldaan worden aan de anderhalvemeterrichtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Naar aanleiding van de dood van Floyd volgden er tal van protesten in de VS en Europa. Maandag werd er ook op de Dam in Amsterdam geprotesteerd. Daar kwamen naar schatting duizenden mensen bijeen om te protesteren tegen politiegeweld tegen zwarte mensen in de VS en Europa.

Meerdere antiracismeorganisaties lieten diezelfde dag weten om woensdag te zullen protesteren in Rotterdam en Den Haag.

De demonstratie op de Grote Markt zal dinsdag op 18.00 uur beginnen.