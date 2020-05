Vrijwilligersorganisatie Vanhulley gaat dinsdagochtend herbruikbare mondkapjes verkopen op het Hoofdstation in Groningen. Het is vanaf maandag verplicht om in het openbaar vervoer een mondkapje te dragen.

Vanhulley bestaat uit vrouwen die graag willen werken, maar die bijvoorbeeld de juiste vooropleiding missen, zoals vluchtelingen. De vrouwen zijn al wekenlang druk met het maken van mondkapjes. Daarbij wordt gebruik gemaakt van bijvoorbeeld oude overhemden.

Het initiatief kwam van de vrijwilligers die de afgelopen weken geholpen hebben om de organisatie bij te staan gedurende de coronacrisis.

De actie heeft de titel OVanhulley, en wordt geheel georganiseerd door de vrijwilligers en vrouwen van Vanhulley. "Voor onze vrouwen is het een unieke ervaring, en kunnen ze na een lange tijd thuis zitten met de kinderen er weer even lekker tussenuit", aldus Jolijn Creutzberg, oprichter van Vanhulley.

Geld doneren

Wie dinsdag een mondkapje koopt kan daarnaast geld doneren voor het door de vrijwilligers bedachte goede doel: de aanschaf van een laptop voor de vrouwen. Volgens Elza Huizing van Vanhulley hebben de vrouwen vaak geen goede computer tot hun beschikking, waardoor ze moeite hebben om hun opleiding te volgen.

De mondkapjes van OVanhulley zijn op dinsdagochtend en vrijdagochtend van 8.30 tot 12.30 uur verkrijgbaar op het voorplein van het station. Daarnaast kunnen de mondkapjes gekocht worden via de website van Vanhulley, bij Department en bij de VVV in het Forum.

