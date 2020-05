De vijftienjarige verdachte van de steekpartij op de Nicolaas Beetsstraat in Groningen is kort nadat het incident plaatsvond aangehouden door de politie.

De steekpartij vond donderdagavond rond 18.50 uur plaats en was het gevolg van een ruzie tussen twee personen. Aanvankelijk kon de politie niets over de identiteit van deze personen zeggen.

Inmiddels is bekend dat het gaat om twee Groningers van vijftien en negentien jaar oud. Ter plaatse troffen agenten de negentienjarige man aan. Even later vonden ze de vijftienjarige jongen in de buurt van de Nicolaas Beetsstraat.

Beide personen zijn naar het ziekenhuis overgebracht om behandeld te worden aan hun verwondingen. Ze zijn nog niet in staat om door de recherche gehoord te worden. De politie gaat op dit moment uit van een ruzie in de relationele sfeer.

De politie onderzoekt de zaak verder om erachter te komen wat er precies is gebeurd.