De makers van Kon Veel Minder de Podcast organiseren vrijdagavond samen met Proeflokaal Hooghoudt in Groningen een online FC Groningen-quiz. Het doel is om zoveel mogelijk geld op te halen voor de voetbalclub.

Het inschrijfgeld per deelnemend team bedraagt 12,50 euro, waarvan 10 euro bestemd is voor de supportersvereniging van FC Groningen. Het is ook mogelijk om bij het inschrijven extra geld te doneren ten behoeve van FC Groningen.

Omdat samenscholing vanwege de coronacrisis niet mogelijk is, creëeren de organisatoren een online café waar de quiz wordt gehouden. Opgeven kan via de website en webshop van de supportersvereniging.

In de loop van vrijdag ontvangen de deelnemers via de mail een exclusieve link naar de YouTube-stream waarop de makers van de quiz vanaf 19.30 uur uitzenden en om 20.15 uur beginnen. De antwoordformulieren worden ook per mail verstuurd. Het is niet bekend hoeveel aanmeldingen er al zijn.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.