De drukke winkelstraten in de binnenstad van Groningen worden voetgangersgebied. Een aantal fietsroutes gaan overdag, tussen 12.00 en 17.00 uur, dicht. Het is een van de maatregelen die het mogelijk moet maken om in de binnenstad 1,5 meter afstand te kunnen houden tijdens de coronacrisis.

De Brugstraat, Guldenstraat, Vismarkt, de Werkmanbrug bij het Museum en de Trompbrug worden overdag afgesloten voor fietsers. Beide bruggen zijn te smal voor veilig gebruik op 1,5 meter afstand van voetgangers én fietsers, aldus de gemeente.

Ook wordt het wandelend publiek gevraagd om in winkelstraten zoveel mogelijk rechts te lopen, of de aangegeven routes te volgen. Er zijn stewards aanwezig die de bezoeker wijzen op de maatregelen.



Om ook fietsers de mogelijkheid te bieden om de noodzakelijke 1,5 meter afstand te houden, krijgen fietsers op drukke plekken vaker groen. Ook worden enkele verkeerslichten buiten werking gesteld.



De gemeente gaat daarnaast samen met horeca-ondernemers kijken of het mogelijk is terrassen uit te breiden. Zo wordt er onder andere gekeken naar Waagplein en Martinikerkhof, maar ook naar locaties buiten het centrum.



De gemeente heeft de maatregelen samengesteld samen met ondernemers en horeca.