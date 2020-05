De komende editie van het Groninger Sportgala, die gepland stond voor 14 december in MartiniPlaza, gaat niet door vanwege de coronacrisis, meldt de organisatie donderdag.

Door de coronacrisis zijn er dit jaar niet of nauwelijks grote nationale en internationale sportevenementen geweest en die staan voorlopig ook niet gepland. Dat maakt een goede en eerlijke vergelijking van prestaties niet mogelijk, aldus het bestuur.



Daarnaast hebben partners en sponsoren van het gala in deze "ook voor hen moeilijke tijden" andere prioriteiten en bijkomende zorgen dan een bijdrage te leveren aan het Sportgala.



Tot slot is het volgens de organisatie niet gepast om in een crisisperiode voorbereidingen te treffen voor een groot feest. Ook was het "nog maar de vraag of er toestemming voor was verleend".

