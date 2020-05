In het Groninger Museum is vanaf 1 juni een expositie over afval te zien. De expositie is samengesteld door bijdragen van Maria Koijck, Nick Landman, Caroline Penris en Joukje Pees.

Beeldend kunstenaar Maria Koijck heeft verschillende projecten gemaakt door plastic flessen in te zamelen. In 2010 begon ze samen met bewoners van de Groningse wijk Hoornse Meer plastic petflessen in te zamelen.

Deze flessen gebruikte ze om een drie meter hoge plastic zwaan te maken. Die zwaan heeft twee maanden in het water van het Hoornsemeer gedreven. In de expositie over afval heeft Koijck wederom petflessen gebruikt voor haar objecten. Met haar creaties wil ze bij mensen de bewustwording van hun omgang met afval vergroten.

Nick Landman toont een verdieping lager zijn vondsten uit het nabijgelegen natuurgebied Friescheveen. Hij heeft ontdekt dat tussen 1910 en 1930 het natuurgebied diende als oude stortplaats. In de expositie over afval deelt hij objecten en informatie die hij tegenkwam.

Verder zijn er nog bijdragen van fotograaf Caroline Penris en beeldend kunstenaar Joukje Pees. Ook in die bijdragen komt het thema 'afval' naar voren.

Het museum is vanaf 1 juni tot en met 1 november 2020 elke zaterdag en zondag geopend tussen 12.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.