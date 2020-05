De politie heeft dinsdag beelden gedeeld van twee brandstichters die op 9 februari bijna slachtoffer zijn geworden van hun eigen brand in een fietsenstalling op de Antillenstraat in Groningen.

De brandstichters waren vermoedelijk van plan om een scooter in de fietsenstalling in brand te steken. Ze konden de stalling binnenglippen nadat iemand anders die verliet. Vervolgens staken ze de scooter in de brand en probeerden daarna de stalling te verlaten. De toegangsdeur ging echter automatisch op slot.

Een van de brandstichters wist via een kleine kier te ontkomen. De ander moest over het hek klimmen om te ontsnappen.



Door de brand zijn meerdere scooters en fietsen beschadigd en liep de stalling brandschade op. Een bewakingscamera maakte opnames van de verdachten. De politie is op zoek naar getuigen die meer weten.