Veel kinderen in Groningen die in verband met het coronavirus zijn aangewezen op thuisonderwijs, verliezen hun motivatie om huiswerk te maken. Dat blijkt uit onderzoek van Sociaal Planbureau Groningen.

Het planbureau heeft vorige maand een onderzoek uitgevoerd onder bijna vierduizend inwoners. Daaruit blijkt dat de helft van de ouders van leerlingen in het voortgezet onderwijs rept over motivatieproblemen bij hun kinderen.

Volgens deze ouders verliest een deel van de kinderen de interesse in school en werk door het afstandsonderwijs. Het gaat zowel om ouders van kinderen in het voortgezet onderwijs als in het basisonderwijs.

Van de ouders liet de helft weten dat hun kind moeite heeft om gemotiveerd te blijven voor het onderwijs. Een derde van de ouders liet weten geen problemen te zien bij hun kind.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.