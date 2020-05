De provincie Groningen behoort samen met Friesland en Drenthe tot een van de minst getroffen regio's in Europa wat betreft het coronavirus, meldt het Dagblad van het Noorden zaterdag. Het aantal besmettingen in Noord-Nederland is al lange tijd erg laag.

Het reproductiecijfer van besmettingen is in het noorden van Nederland gedaald tot onder 0,5. Daarmee is de opmars van het virus bijna tot stilstand gekomen in Noord-Nederland, aldus de krant.

