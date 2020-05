Gemeente Groningen gaat fietsen in de binnenstad weghalen als die daar langer dan vier weken staan. Deze zogenoemde weesfietsen nemen volgens de gemeente onnodige ruimte in beslag, niet alleen in de fietsenrekken maar ook op de stoep.

Volgens wethouder Philip Broeksma ervaren zowel bewoners, ondernemers als bezoekers van de binnenstad hinder en overlast van de weesfietsen. "Hierdoor staat de toegankelijkheid van de stad en de kwaliteit van de openbare ruimte onder druk."



Speciale labels, die door het wiel van een geparkeerde fiets wordt gehaald, moeten duidelijk maken hoe lang een fiets al geparkeerd staat. De gemeente werkt nu al met zulke labels in de omgeving van het station.



Volgens de gemeente wordt er in vakantieperiodes of andere periodes waarin er weinig fietsen worden gebruikt, niet gehandhaafd.