Het Noorderplantsoen in Groningen is donderdagmiddag zo volgelopen met bezoekers dat handhavers gaan bekeuren vanwege het negeren van de afstandsregel.

De gemeente meldt dat ondanks "herhaaldelijk" waarschuwen het te druk is in het park in de binnenstad van Groningen. Mensen houden geen 1,5 meter afstand, wat een wettelijke richtlijn is in de strijd tegen het coronavirus.

De gemeente roept op om niet meer naar het Noorderplantsoen te komen. Het park is echter nog niet gesloten voor bezoekers.