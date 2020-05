Supermarktketen ALDI verhuist het distributiecentrum van Drachten naar industrieterrein Westpoort bij Hoogkerk in Groningen. De bouw van het nieuwe centrum start eind dit jaar.

De verwachting is dat het nieuwe distributiecentrum in het voorjaar van 2022 in gebruik genomen kan worden. Het nieuwe gebouw wordt modern, duurzaam en groter dan het huidige distributiekantoor. Ook is de nieuwe locatie centraler gelegen in de regio.

Het nieuwe pand wordt gasloos en voorzien van zonnepanelen. Ook biedt de locatie de mogelijkheid tot verdere uitbreiding in de toekomst. In het distributiecentrum zullen zo'n 190 mensen aan de slag gaan.

Vanuit Groningen worden zo'n 65 filialen beleverd. ALDI heeft ongeveer vijfhonderd winkels in Nederland.