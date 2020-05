De Stadsschouwburg in Groningen heropent maandag 1 juni met de voorstelling 'Mijn Ede' van Marcel Hensema. Het gaat om een aangepaste voorstelling die op 1, 2 en 3 juni drie keer per dag gespeeld wordt.

De Schouwburg heeft maatregelen genomen om het publiek veilig te ontvangen. Vanwege het coronavirus mogen er niet meer dan dertig mensen bij de voorstelling aanwezig zijn. Zij zitten dan ook niet in de zaal maar, samen met Hensema, op het podium.

Voor acteur Marcel Hensema is dit niet de eerste keer sinds de coronamaatregelen dat hij weer speelt voor publiek. In mei speelde hij 26 voorstellingen in tuinen, keukens en woonkamers door het hele land, geheel volgens de RIVM- maatregelen.

Mijn Ede is een ode aan het gewone leven en mede geinspireerd op het werk van de Groninger troubadour Ede Staal. Hensema zingt en speelt zowel in het Nederlands als in het Gronings.

De kaartverkoop gaat aankomende zaterdag van start.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.