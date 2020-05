Een man is maandagavond in het Noorderplantsoen in Groningen aangehouden nadat hij een agent had bespuugd. Hij hield zich niet aan de 1,5 afstandregel en werd daarom aangesproken. De verdachte wordt getest op het coronavirus.

Tijdens een surveillanceronde op de fiets spotte de agent een groep van acht personen die zich niet aan de 1,5 meter afstand hielden. De groep werd aangesproken en werd verzocht afstand te nemen.



Het merendeel van de groep gaf gehoor aan deze oproep, met uitzondering van een persoon. Hij werd daarop opnieuw aangesproken. De agent werd vervolgens in zijn gezicht gespuugd. De man is aangehouden.



De politie benadrukt dat de regel om 1,5 meter afstand te houden nog altijd geldt. "Denk daar ook de komende dagen aan als je met het mooie weer de parken en plantsoenen opzoekt. Als het te druk wordt of als er geen afstand wordt gehouden, dan kan er worden opgetreden", aldus de politie.

