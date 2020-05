Drie barmannen die seks hadden met een dronken vrouw in een café in de Poelestraat in Groningen zijn definitief vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie (OM) gaat niet in cassatie, zo is maandag bekendgemaakt.

De OM eiste tot twee keer toe een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf voor de mannen van 26, 29 en 30 jaar, maar in hoger beroep werden zij vrijgesproken.

De mannen hadden in augustus 2016 seks met een twintigjarige vrouw die volgens het OM door het drinken van alcohol in een wilsonbekwame toestand verkeerde. De daad vond plaats in het café waar de mannen werkten.

De rechtbank vond dat er onvoldoende bewijs dat de vrouw tegen haar zin seks had met de mannen. Op camerabeelden was te zien dat de vrouw niet gedwongen naar een ruimte achter de bar was gelopen.