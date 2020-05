De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag twee mannen aangehouden na een vechtpartij in de Perseusstraat in de Groningse wijk Paddepoel. Eén verdachte raakte gewond.

De politie kreeg rond 4.00 uur een melding over de vechtpartij. Bij aankomst van de agenten was de ruzie al ten einde.

De lichtgewonde verdachte is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis.

De mannen zijn gearresteerd op verdenking van verboden wapenbezit. In de auto van een van de verdachten werden verboden steekwapens gevonden.