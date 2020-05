Ook komend weekend rijden er geen treinen van en naar station Groningen vanwege werkzaamheden voor het project Groningen Spoorzone. In plaats daarvan worden er net als afgelopen weekend bussen ingezet.

Niet alleen het spoor naar Assen en Veendam/Winschoten/Weener is komend weekend gestremd; er rijden zaterdag en zondag ook geen treinen maar bussen naar Zuidhorn, Delfzijl of Roodeschool/Eemshaven. Daarmee rijdt er komend weekend geen enkele trein vanaf Groningen.

ProRail is deze weekenden onder meer bezig met het inkorten van sporen en de beveiliging van het spoor op het station.

Volgens Groningen Bereikbaar waren er vorig weekend, toen er ook geen treinen reden, veel reizigers die met de vervangende bussen wilden reizen. Hierdoor was het druk op het station.

Om de 1,5 meter afstand te kunnen bewaren in verband met de coronacrisis, kunnen slechts vijftien passagiers per bus mee. "Het is niet de bedoeling dat er massaal met het openbaar vervoer gereisd wordt door studenten die een weekendje naar huis gaan, of mensen die een dagje willen winkelen in de stad. Geef mensen met een vitaal beroep de ruimte in het openbaar vervoer", aldus Groningen Bereikbaar.

De komende jaren wordt station Groningen verbouwd. Tijdens deze treinvrije periode wordt er gestart met voorbereidende werkzaamheden. Zo worden enkele perronkappen en de winkelpanden op het perron verwijderd, worden sporen ingekort en het bouwterrein ingericht.