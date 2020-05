De politie heeft donderdag in een loods op een bedrijventerrein aan de Beckerweg in Groningen een drugslab aangetroffen. Bij de ontdekking was het lab niet in werking. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Uit het eerste onderzoek is gebleken dat in de loods synthetische stoffen werden gemaakt. Het zou daarbij gaan om een grondstof voor drugs als xtc, amfetamine/speed en GHB.

Het lab wordt ontmanteld. Er zijn diverse goederen voor nader onderzoek in beslag genomen.