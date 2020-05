Bij de intocht van Sinterklaas door de binnenstad van Groningen lopen voortaan geen zwarte pieten meer mee. Sinterklaas wordt vanaf nu vergezeld door een combinatie van roetveeg- en naturelpieten. Dat heeft de gemeente Groningen besloten, in overleg met de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken (KVvV).

Vorig jaar waren er tijdens de intocht nog zowel zwarte pieten als roetveegpieten aanwezig. Wethouder Glimina Chakor vindt dat de intocht een feest voor iedereen moet zijn en dat de figuur van Zwarte Piet door niemand als kwetsend moet worden ervaren.

Behalve in de stad Groningen worden er onder meer intochten georganiseerd in Haren, Ten Boer, Ten Post en Garmerwolde en Thesinge. Chakor: "Het streven is dat de zwart geschminkte Piet ook daar op termijn zal verdwijnen. De gemeente gaat hierover met de organisaties in gesprek."

De gemeente Groningen volgt met het besluit het voorbeeld van onder meer Amsterdam, Rotterdam, Hilversum en Haarlem.