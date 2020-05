Een vrouw is dinsdagmiddag om het leven gekomen bij een gasexplosie in een woning in de Groningse wijk Beijum. Het betreft de bewoonster van de woning aan de Nijensteinheerd.

De brandweer kwam rond 15.45 uur af op een melding over een aardgaslekkage. Een kwartier later vond er een explosie plaats, waardoor de pui van de woning werd weggeslagen en er brand uitbrak.

De brand kon snel worden geblust. Naast de omgekomen vrouw bleef iedereen ongedeerd. Wel zijn een aantal omliggende woningen ontruimd.

Het Dagblad van het Noorden meldt dat het slachtoffer een verwarde vrouw was die zelf de gaskraan had opengedraaid, maar de politie doet daar geen uitspraak over. Wel komt er een verder onderzoek naar het incident.

Eerder in mei ook al explosie in Beijum

Eerder in mei vond er ook al een explosie plaats in de wijk, op de Wibenaheerd. Ongeveer vijftig bewoners van omliggende flatwoningen werden toen geëvacueerd.

In de woning waar de explosie ontstond werden door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) explosieve stoffen aangetroffen die verboden zijn. De twee bewoners zijn aangehouden en zitten nog altijd vast.

Er is geen verband tussen beide incidenten.