In een woning aan de Nijensteinheerd in de Groningse wijk Beijum heeft dinsdagmiddag een gasexplosie plaatsgevonden. Hierdoor is een grote brand ontstaan. Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen.

De brandweer is met meerdere voertuigen ter plaatse.

De hulpdiensten hebben opgeschaald naar GRIP 1, wat wijst op een verregaande onderlinge coördinatie tussen hulpdiensten bij grotere incidenten.

Eerder in mei ook al explosie in Beijum

Eerder in mei vond er ook al een explosie plaats in de wijk Beijum, op de Wibenaheerd. Ongeveer vijftig bewoners van omliggende flatwoningen werden toen geëvacueerd.

In de woning waar de explosie ontstond werden door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) explosieve stoffen aangetroffen die verboden zijn. De twee bewoners zijn aangehouden en zitten nog altijd vast.