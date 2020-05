Het onderzoek naar de handgranaat die maandagochtend werd aangetroffen onder een auto in de Paracelsusstraat in Groningen is nog in volle gang, bevestigt de politie dinsdag.

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onderzoekt de handgranaat en hoopt de herkomst te kunnen herleiden. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie. Ook komen agenten graag in contact met mensen die over camerabeelden van de straat beschikken.

Twee bouwvakkers troffen de handgranaat maandag rond 10.00 uur aan en schakelden de politie in. Daarop is een explosievenverkenner van de politie ingezet om het voorwerp te beoordelen.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwam even voor 12.00 uur ter plaatse. Een deel van de Paracelsusstraat werd voor enige tijd afgezet. Een medewerker heeft in een bompak onderzoek gedaan bij de auto; zo is er een röntgenfoto van het voorwerp gemaakt. Uit onderzoek bleek dat het om een echte handgranaat ging.

Het explosief is met succes ontmanteld.