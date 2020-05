Enkele Groningse artiesten treden vrijdag, zaterdag en zondag op in een lege Der Aa-kerk.

De concerten zijn geïnitieerd door Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) en het festival Terug naar het begin. Omdat de Der Aa-kerk sinds de coronacrisis voornamelijk leegstaat, ontstond het idee voor de optredens.

Vrijdag krijgt Eliën van kunstcollectief ZUHAUSE de sleutel van de kerk. Een dag later treedt de band The First Wolf op en zondag sluit zangeres Jantien Kurpershoek de concertreeks af.

De zogenoemde Sleutelconcerten zijn door het publiek via een livestream te volgen.