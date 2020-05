De Explosieve Opruimingsdienst Defensie (EOD) is maandag ingeschakeld om een handgranaat onder een auto in de Paracelsusstraat in Groningen te onderzoeken, zo meldt de politie. De handgranaat is inmiddels ontmanteld.

De politie kreeg rond 10.00 uur een melding over een vreemd voorwerp onder een auto. Daarop is een explosievenverkenner van de politie ingezet om het voorwerp te beoordelen.

De EOD arriveerde even voor 12.00 uur. Een deel van de Paracelsusstraat werd voor enige tijd afgezet. Een medewerker heeft in een bompak onderzoek gedaan bij de auto. Zo is er een röntgenfoto van het voorwerp gemaakt en uit onderzoek bleek dat het om een echte handgranaat ging. Het explosief is met succes ontmanteld, zo laat de politie weten.



De politie is een onderzoek gestart. Zo wordt het explosief onderzocht op sporen. Het is nog niet duidelijk door wie en waarom de handgranaat onder de auto is geplaatst.