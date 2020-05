De Explosieve Opruimingsdienst Defensie (EOD) is maandag ingeschakeld om een mogelijke handgranaat onder een auto in de Paracelsusstraat in Groningen te onderzoeken, zo meldt de politie.

De politie kreeg rond 10.00 uur een melding over een vreemd voorwerp onder een auto. Daarop is een explosievenverkenner van de politie ingezet om het voorwerp te beoordelen. Op foto’s valt te zien dat het voorwerp op een handgranaat lijkt. De politie kan dat nog niet bevestigen.



Volgens een woordvoerder van de politie besloot de explosievenverkenner wel om de EOD in te schakelen, omdat hij het voorwerp niet vertrouwt.



Een deel van de Paracelsusstraat is voor onbekende tijd afgezet.