De komende weken zijn er verschillende afsluitingen en stremmingen op fietspaden rondom het hoofdstation in Groningen. Vanwege de coronamaatregelen rijdt er namelijk minder verkeer en zijn er wat werkzaamheden naar voren gehaald en tegelijkertijd uitgevoerd.

Het fietspad aan de westkant van het station, het Professor H.C. van Hallpad, is afgesloten tot 4 juni. De fietsenstallingen hier zijn lopend te bereiken. Hier wordt gewerkt aan de monumentale perronkappen.

De Stationsweg is van de Herebrug tot de Werkmanbrug (Groninger Museum) afgesloten voor alle verkeer, dus ook voor fietsers.

Aan het Zuiderpark wordt gewerkt aan de kabels en leidingen. Daarom is het fietspad langs het Zuiderpark gestremd. De werkzaamheden starten in een zijstraat vanaf 6 mei. Het fietspad Zuiderpark is dicht van 18 mei tot en met 17 juli.

Bij het fietspad onder het Herewegviaduct wordt ook gewerkt. Het fietspad is tot ongeveer 20 mei helemaal gestremd.

Ook aan de Ubbo Emmiusstraat (straat tussen Zuiderdiep en het Groninger Museum) worden de kabels en leidingen vervangen. Vanaf 18 mei is deze straat vier weken dicht.

