De Groningse destilleerderij Hooghoudt heeft 1.800 flesjes desinfecteermiddel gedoneerd aan de voedselbank in Groningen.

Hooghoudt begon enkele weken geleden met het maken van desinfectiemiddel. Het goedje werd eerder al geleverd aan ziekenhuizen, ambulancebroeders, thuiszorgmedewerkers en andere zorgverleners.

"We doet dat niet eens uit noodzaak om het bedrijf draaiende te houden, maar we proberen op die manier wel onze bijdrage aan de bestrijding van het coronavirus te leveren", zei directeur Arno Donkersloot eerder.

Frank Leystra, meester-distilleerder binnen het bedrijf kwam op het idee om desinfectiemiddel te maken. "Op de website van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO staat een recept voor noodsituaties. De alcohol hadden we al in huis, dus we hoefden alleen maar waterstofperoxide en glycerine in te kopen. We kunnen nu per dag duizenden liters maken."

Een deel daarvan is nu dus gedoneerd aan de Voedselbank.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.