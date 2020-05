De versoepeling van de coronamaatregelen die het kabinet woensdagavond afkondigde betekent voor het Forum in Groningen dat de bibliotheek, horeca en bioscoopzalen in het gebouw de komende maanden langzaam maar zeker hun deuren kunnen heropenen.

Directeur Dirk Nijman spreekt van een "intelligente openstelling". Het is nog onduidelijk op wat voor manier de heropening van het Forum zal plaatsvinden en hoeveel bezoekers er maximaal in het gebouw aanwezig mogen zijn.

De bibliotheek zou vanaf maandag weer mogen openen, maar Nijdam schat nog minimaal een week nodig te hebben om het gebouw volledig toonbaar te maken. Door een storing in de sprinklerinstallatie kwam vorige week een deel van de begane grond van het Forum onder water te staan. Volgens de directeur loopt de schade in de tonnen.

'Niet het Forum zoals mensen dat hebben leren kennen'

Op 1 juni opent ook de rest van het Forum haar deuren voor publiek, al dan niet gedeeltelijk. Hieronder vallen onder meer museum Story World, bioscoopzalen en horeca. Op wat voor manier de heropening zal gebeuren, is volgens Nijman nog niet te zeggen.

"Het wordt voorlopig niet het Forum zoals mensen dat in de eerste maanden na de opening hebben leren kennen", zegt Nijdam. "We zullen bezoekers gaan tellen en mensen moeten 1,5 meter afstand kunnen houden. Het Forum is gelukkig een enorm gebouw, dus dat is onze redding."

Het kabinet kondigde woensdagavond aan dat vanaf 1 juni horeca, terrassen, musea en bioscopen weer maximaal dertig personen tegelijk mogen toestaan. Vanaf 1 juli wordt dit aantal opgeschaald naar honderd personen.

