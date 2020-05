De politie heeft deze week een derde verdachte aangehouden in het onderzoek naar de explosie vrijdag in een flatwoning aan de Wibenaheerd in Groningen. Dat meldt de politie woensdag.

Het gaat om een 27-jarige man uit Groningen. Zaterdagavond werden de twee bewoners van de woning al aangehouden. Dit gebeurde nadat er een explosieve stof was aangetroffen. Zondag werd opnieuw een explosieve stof gevonden waardoor het flatgebouw voor de tweede keer in 24 uur tijd moest worden ontruimd.

Bij de ontploffing vrijdagavond raakten twee personen lichtgewond. De brandweer zei dezelfde avond nog te vermoeden dat de explosie was veroorzaakt door een defecte oven, maar kwam daar later op terug.

Voor alle drie de verdachten geldt dat ze in beperkingen zitten. Het onderzoekt gaat verder, aldus de politie.