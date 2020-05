De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft zondag opnieuw een explosieve stof gevonden in de flat in de Groningse wijk Beijum waar vrijdagavond een ontploffing plaatsvond.

Het explosief, dat gevonden werd na nader onderzoek door de EOD, wordt zondag nog uit de woning gehaald, meldt een woordvoerder van de politie Noord-Nederland aan NU.nl. Wat de explosieve stof precies inhoudt, kan de zegsman gedurende het onderzoek niet zeggen.

De EOD trof zaterdag voor het eerst een explosieve stof aan in het appartement, waarop de politie de twee bewoners arresteerde. Zij worden sindsdien verhoord op het politiebureau. Het explosief werd in de nacht van zaterdag op zondag in de omgeving van Groningen onschadelijk gemaakt.

Bij de ontploffing raakten vrijdagavond twee personen lichtgewond. De brandweer zei dezelfde avond nog te vermoeden dat de explosie was veroorzaakt door een defecte oven, maar kwam daar later op terug.

Onduidelijk wanneer flatgebouw vrijgegeven wordt

Het flatgebouw aan de Wibenaheerd werd zaterdagavond voor de tweede keer in 24 uur ontruimd. Het is door de vondst van een tweede explosief nog niet duidelijk wanneer het complex vrijgegeven kan worden. "Veiligheid gaat boven snelheid", aldus de woordvoerder.

Voor de vijftig bewoners die de nacht elders moesten doorbrengen werd vervangende woonruimte gezocht. Woningcorporatie Nijestee besloot eerder de gasaansluitingen van de woningen in het complex uit voorzorg af te sluiten. Ook worden de balkons gestut.