Het Forum in Groningen heeft vrijdagmiddag te maken gekregen met wateroverlast door een aantal sprinklers die uit het niets afgingen.

"Ik kan nog niet inschatten hoe groot de schadepost is, maar er zijn veel houten meubels nat geworden en het is nog maar de vraag hoe dat opdroogt", zegt directeur Dirk Nijdam.

Volgens Nijdam was een bedrijf bezig met regulier onderhoud van de sprinklerinstallatie. "Ze waren echter bezig op een andere etage. Door een nog onverklaarbare reden is er iets gebeurd in het systeem, waardoor zo'n zestien sprinklers op de begane grond en de eerste verdieping ineens afgingen

Het Forum is sinds de coronamaatregelen gesloten. In het gebouw is de laatste tijd achterstallig onderhoud gepleegd. Ook heeft het gebouw een flinke schoonmaakbeurt gehad. Dirk Nijdam hoopt dat het gebouw op 1 juni weer open kan.